Nach der FDP soll eine zweite parlamentarische Gruppe im Thüringer Landtag entstehen. Vier derzeit fraktionslose Abgeordnete wollen sich zusammenschießen und damit den Gruppenstatus erlangen, teilte die Kleinstpartei Bürger für Thüringen am Mittwoch in Erfurt mit. Sie wird bisher von der aus der FDP-Fraktion ausgetretenen Abgeordneten Ute Bergner vertreten. Thüringens Landtag hat die Besonderheit, dass die Regierungsfraktionen Linke, SPD und Grüne keine eigene Mehrheit haben - ihnen fehlen vier Stimmen.

Nach Bergners Angaben haben neben ihr die aus der AfD-Fraktion ausgetretenen und seit geraumer Zeit fraktionslosen Abgeordneten Birger Gröning, Tosca Kniese und Lars Schütze am vergangenen Montag eine parlamentarische Gruppe Bürger für Thüringen gegründet. Am Mittwoch sei der Antrag auf parlamentarische Anerkennung an die Präsidentin des Thüringer Landtags, Birgit Keller, gegangen. Über die Gruppe und ihre Ziele wollen die Mitglieder an diesem Donnerstag informieren.