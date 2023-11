Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Thüringer CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt eingestellt. Der Verdacht der Bestechlichkeit habe sich nicht bestätigt, teilte die Ermittlungsbehörde am Montag in Erfurt mit.

Die Staatsanwaltschaft war seit 2022 der Frage nachgegangen, ob Voigt im Europawahlkampf 2019 unzulässigen Einfluss darauf genommen hat, dass ein in Jena ansässiges Unternehmen einen Auftrag der Europäischen Volkspartei (EVP) bekommen hatte. Voigt, der bei der Landtagswahl 2024 als Spitzenkandidat der CDU antreten will, hatte das stets bestritten. Der CDU-Politiker will sich am Vormittag äußern.