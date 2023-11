Nachdem Sahra Wagenknecht und weitere Mitglieder der Linke aus der Partei ausgetreten sind, sieht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow Raum für Neues. "Auch Scherben sortieren macht Freude, wenn man die Steine, die einem in den Weg gelegt worden sind, zu etwas benutzt, um etwas Neues, Gutes, Schönes zu bauen", sagte der Linken-Politiker dem rbb Inforadio am Freitag. Seine Partei wolle nicht "auf populistischen Wegen Propaganda in die Welt setzen, sondern wir wollen anfassbar Politik machen."