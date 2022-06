Bei einem Parteitag wollen die Thüringer Grünen über die Einführung von mehreren Sondervermögen für den Freistaat beraten. Sie wollen erreichen, dass in Sondervermögen öffentliche Gelder außerhalb des regulären Landeshaushalts für die Bereiche Bildung, Klimawandel und Mobilität aufgelegt werden. «Das möchten wir an dieser Stelle in die Debatte einspeisen», sagte die Grünen-Landessprecherin Ann-Sophie Bohm am Dienstag in Erfurt.