Die Zahl der Fundstücke in Thüringer Fundbüros war auch vergangenes Jahr hoch. Besonders oft wurden Schlüssel, Geldbeutel und persönliche Gegenstände wie Schals, Mützen oder Regenschirme abgegeben, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Kommunen ergab. Zu den ungewöhnlichsten Fundstücken gehörten ein elektrischer Rollstuhl in Erfurt, eine Tasche mit Einbruchswerkzeugen und eine Softair-Waffe in Gera. In Sonneberg wurde unter anderem ein Gebiss verloren und von der Besitzerin wieder in Empfang genommen. In Jena wurden verlorene Hörgeräte, ein Ehering und ein Adventskranz abgegeben.