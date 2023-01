Christoph Gösel soll dem Thüringen-Tourismus neuen Schwung geben. Der in Nordhausen geborene Tourismusmanager startete am Montag offiziell als Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH (TTG), wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Er folgt auf den Südtiroler Franz Hofmann, der seinen Vertrag vorfristig zum Jahresende aufgelöst hatte. Gösel setzte sich laut Ministerium bei der Stellenausschreibung unter bundesweit rund 70 Bewerbern durch. Die Entscheidung fiel Ende September.

Gösel arbeitet nach Ministeriumsangaben seit rund 20 Jahren in leitenden Funktionen im Tourismusmarketing in Thüringen. Zuletzt war er Geschäftsführer der Kultourstadt Gotha GmbH. In der TTG leitet er nun ein Team mit etwa 60 Mitarbeitern. Die Landesgesellschaft ist für die nationale und internationale Vermarktung von Thüringen als Reiseland zuständig. Außerdem stellt sie digitale Service-Angebote für den Thüringer Tourismus zur Verfügung und kümmert sich um Innovationen und Qualität.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee erklärte: "Wir wollen die Arbeit der TTG neu justieren und das Jahr 2023 für einen touristischen Neustart nach den vergangenen Krisenjahren nutzen." Gösel kenne Land und Leute und werde die Arbeit der Tourismus-Gesellschaft stärker mit den Verantwortlichen in den Regionen vernetzen. Der Tourismus agiere angesichts der Corona- und der Energie-Krise weiter in einem schwierigen Umfeld.

Gösel, Jahrgang 1973, hat einen Vertrag mit einer Laufzeit von zunächst drei Jahren. Er hat Betriebswirtschaft in Jena studiert.