Der Bankkaufmann Markus Giebe wird neuer Landesgeschäftsführer der Thüringer SPD. Der Landesvorstand habe ihn am Donnerstagabend dazu berufen, teilte der Landesverband mit. Giebe trete den Job am 15. Februar an - zunächst im Tandem mit der bisherigen Landesgeschäftsführerin Anja Zachow. Ab 1. März werde er dann die Geschäftsführung in alleiniger Verantwortung übernehmen.