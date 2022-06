Mit Gottesdiensten haben Christen in ganz Thüringen am Wochenende das Pfingstfest gefeiert. Bei sonnigem und warmem Wetter versammelten sich zum Beispiel am Montag rund 150 Menschen zu einem Ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf der Severi-Wiese auf dem Domberg in Erfurt. Familien mit Kindern nutzten das schöne Wetter und ließen sich mit Decken auf der Wiese nieder. Bei dem auch in Gebärdensprache gehaltenen Gottesdienst ging es nach Angaben der Kirche «um das Verstehen zwischen Menschen mit verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Ansichten».

Mit Gottesdiensten haben Christen in ganz Thüringen am Wochenende das Pfingstfest gefeiert. Bei sonnigem und warmem Wetter versammelten sich zum Beispiel am Montag rund 150 Menschen zu einem Ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf der Severi-Wiese auf dem Domberg in Erfurt. Familien mit Kindern nutzten das schöne Wetter und ließen sich mit Decken auf der Wiese nieder. Bei dem auch in Gebärdensprache gehaltenen Gottesdienst ging es nach Angaben der Kirche «um das Verstehen zwischen Menschen mit verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Ansichten».

Ebenfalls am Montag startete die Sommerkirche in der Kirche zu Welkershausen in Meiningen. Bis Ende August gestaltet den Angaben der Kirche zufolge an jedem Sonntag um 19.00 Uhr ein Team von Ehren- und Hauptamtlichen eine Andacht zum Thema «Tischgeschichten». Einen besonderen Gottesdienst gab es auch in Volkenroda: Dort wurde unter freiem Himmel ein Ökumenisches Taufgedächtnis gefeiert.

Zudem stand der Pfingstmontag im Zeichen der Mühlen. Aus Anlass des Deutschen Mühlentags konnten Interessenten hinter die Kulissen verschiedener Mühlen schauen. Geführte Besichtigungen sowie handwerkliche Vorführungen und vieles mehr wurde geboten. Zu entdecken waren etwa Bockwind- und Wassermühlen, Walkmühlen und Turmwindmühlen. Außerdem waren auch die Schlösser im Freistaat zu den Thüringer Schlössertagen wieder Anlaufpunkte für zahlreiche Besucher.

Viele Ausflügler und das 9-Euro-Ticket sorgten unterdessen bei der Bahn in Thüringen zu Pfingsten für Betrieb. Zahlreiche Regionalzüge insbesondere zu den touristischen Zielen seien sehr voll gewesen, teilte die Deutsche Bahn mit. Für eine Bilanz sei es aber noch zu früh, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Zum Abschluss des Pfingstwochenendes wurden noch viele Rückreisen erwartet.