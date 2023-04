Eichen, Linden, Kirschen - Eisenach ist um insgesamt 1500 Bäume reicher. Rund 90 Freiwillige brachten die Pflanzen am Samstag gemeinsam in die Erde. Angeleitet von Experten des Forstamtes Marksuhl machten sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eisenach und der Wartburg-Sparkasse mit ihren Familien an die schweißtreibende Arbeit im Forstrevier Wartburg.