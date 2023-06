Die Polizei hat einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der in Heilbad Heiligenstadt (Eichsfeld) einer Rentnerin mehrere Stichverletzungen zugefügt haben soll. Die 81-Jährige wurde am Mittwochabend in eine Klinik gebracht, wo sie in der Nacht operiert wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.