Das Auto eines Reporters ist nach einer AfD-Veranstaltung in Plothen beschädigt worden. Der Mann habe nach einem Bürgerdialog der AfD-Landtagsfraktion am Donnerstag vier Schrauben in seinen vier Reifen stecken sehen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die Funke-Mediengruppe hatte auf den Fall aufmerksam gemacht.