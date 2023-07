Ein Busfahrer ist am frühen Donnerstagabend in Mühlhausen angegriffen worden. Vier junge Männer traten gegen den Bus, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, wie die Polizei Nordhausen am Freitag mitteilte. Als der Bus stoppte, schlug ein 25 Jahre alter Mann den Busfahrer, der leichte Verletzungen erlitt. Später konnte die Polizei den Tatverdächtigen mithilfe einer Personenbeschreibung finden. Gegen ihn wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.