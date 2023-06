Ein 34 Jahre alter Nachbar soll in einem Mehrfamilienhaus in Heiligenstadt (Eichsfeld) einer Rentnerin mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Er wurde festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 81-Jährige wurde am Mittwochabend in eine Klinik gebracht, wo sie in der Nacht operiert wurde. Sie liege weiter im Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Der Tatverdächtige wurde in der Nähe des Tatorts in der nordthüringischen Stadt festgenommen. Dabei leistete er laut Polizei massiven Widerstand und verletzte sich leicht. Der nicht vorbestrafte Mann sei zunächst zur Beurteilung seines psychischen Zustandes in eine Klinik gebracht worden.

Das Tatmotiv und der genaue Ablauf der Tat waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt, auch das Landeskriminalamt wurde einbezogen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft werde eine Vorführung bei einem Haftrichter geprüft, sagte der Polizeisprecher.

