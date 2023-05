In Erfurt ist am Mittwochabend ein Känguru gesichtet worden. Nachdem ein Bürger die Polizei alarmiert hatte, entdeckten die Beamten das Tier auf dem Gelände eines Reifenhandels. Allerdings verschwand das Känguru daraufhin schnell im Unterholz angrenzender Büsche, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.