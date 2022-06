Elf Kaninchen hat ein Unbekannter aus einem Garten in Gera gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drang der Dieb am Wochenende auf ein Gartengrundstück im Norden der Stadt ein. Dort stahl er die Tiere aus ihrem Stall. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.