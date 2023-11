Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sieht in der geplanten Strompreissenkung für Industrie und Bauwirtschaft nur einen ersten Schritt. "Die Absenkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe auf das europäische Mindestmaß ist notwendig", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Erfurt. Es gehe bei der Entscheidung der Bundesregierung darum, die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland zu erhalten und zu verbessern. Tiefensee sprach von einem "Riesenschritt in die richtige Richtung".