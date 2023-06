Die Baupreise in Thüringen ziehen weiter an. Der Neubau von Wohngebäuden verteuerte sich im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Von November 2020 bis Mai 2023 stiegen die Preise für Häuslebauer um 52 Prozent.