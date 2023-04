Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto

Über eine Klage zu möglichen kartellrechtlichen Verstößen bei der Holzvermarktung in Thüringen wird heute vor dem Landgericht Erfurt verhandelt. Ein internationaler Prozessfinanzierer hat das Land wegen des Agierens der Landesforstanstalt sowie anderer Waldbesitzer in Thüringen beim Holzverkauf auf Schadenersatz in zweistelliger Millionenhöhe verklagt, teilte das Agrarministerium mit.

Hintergrund des Rechtsstreits ist die Holzvermarktung von Thüringenforst über einen längeren Zeitraum - nicht nur für Holz aus dem Staatsforst, sondern auch für private und kommunale Waldbesitzer. Dieses Vorgehen hatte in der Vergangenheit auch das Bundeskartellamt kritisch gesehen. Der Prozessfinanzierer hatte nach früheren Angaben Sägewerken in Thüringen sowie in anderen Bundesländern Forderungen abgekauft.