Im Prozess um einen Autobahnunfall, bei dem ein Mädchen aus der Ukraine gestorben ist, hat eine Zeugin den Unfallhergang anders dargestellt als der Angeklagte. Der wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung angeklagte Mann gab am Mittwoch am Amtsgericht Erfurt an, dass er vor dem Unfall ohne Spurwechsel auf der rechten Spur unterwegs gewesen sei und dass er sich nicht wirklich erklären könne, wie es zu dem Zusammenstoß gekommen sei. Er nehme an, von der Sonne geblendet worden zu sein, so der heute 62-Jährige.