Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen 2024 wird zu einer Olympia-Generalprobe. Wie die Tour-Veranstalter am Montag bekannt gaben, habe man sich mit dem Radsport-Weltverband UCI auf die Zeit vom 25. bis 30. Juni verständigt. "Ich bin mit dem Termin sehr zufrieden und fest davon überzeugt, dass wir knapp vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris erneut den Großteil der Weltelite im Frauen-Straßenradsport bei uns im Freistaat Thüringen begrüßen können", sagte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld. Auch im kommenden Jahr gehört die Rundfahrt zur UCI Women’s ProSeries. Der Weltverband hat für 2024 kein Rennen in die World Tour hochgestuft.

Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen 2024 wird zu einer Olympia-Generalprobe. Wie die Tour-Veranstalter am Montag bekannt gaben, habe man sich mit dem Radsport-Weltverband UCI auf die Zeit vom 25. bis 30. Juni verständigt. "Ich bin mit dem Termin sehr zufrieden und fest davon überzeugt, dass wir knapp vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris erneut den Großteil der Weltelite im Frauen-Straßenradsport bei uns im Freistaat Thüringen begrüßen können", sagte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld. Auch im kommenden Jahr gehört die Rundfahrt zur UCI Women’s ProSeries. Der Weltverband hat für 2024 kein Rennen in die World Tour hochgestuft.

Das Grundgerüst der Etappenorte für die 36. Auflage der Tour steht bereits in den Grundzügen. Es gebe mehr Bewerber als Start- und Zielorte. "Wir führen derzeit die Gespräche. Unsere Zielstellung ist es, ein Strecken-Layout zu kreieren, das sich an der Streckenführung in Paris orientiert. Da kann sich die Frauen-Weltelite knapp vier Wochen vor den Olympischen Spielen bei uns den letzten Feinschliff holen", sagte Renndirektor Marian Koppe.

Website des Rennens