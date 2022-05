Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) sowie einige ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach verdächtigen Postsendungen ihre Büros im Landratsamt räumen müssen. Das sagte ihr Pressesprecher am Mittwoch auf Anfrage. Nach Angaben der Polizei waren am Mittag zwei Briefe mit unbekanntem Inhalt eingegangen. Der betreffende Bürobereich sowie die jeweiligen Zugänge wurden polizeilich abgesperrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Polizeihund sei im Einsatz. Auch die Greizer Feuerwehr sei alarmiert worden und in Bereitschaft sowie Spezialkräfte des Landeskriminalamtes angefordert worden.