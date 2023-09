In der Thüringer Landespolitik gibt es zum Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen unterschiedliche Reaktionen. Vertreter der rot-rot-grünen Minderheitskoalition blicken mit einer Mischung aus Erleichterung und Besorgnis auf die Abstimmung. "Haarscharf" schrieb zum Beispiel die Grüne-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Astrid Rothe-Beinlich, am Sonntag beim Kurznachrichtendienst X, der vor kurzem noch Twitter hieß, nachdem sich der Wahlsieg des parteilosen Amtsinhabers Kai Buchmann abgezeichnet hatte. Der Landesvorsitzende der Linken, Christian Schaft, sagte in einer ersten Reaktion laut einer Mitteilung: "Dieser Wahlgang war eine Absage der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nordhausen an nationalistische und rechte Ideologien und damit auch eine Absage an die AfD."