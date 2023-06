Thüringens Rechnungshof hat die Landesregierung und den Landtag aufgefordert, auf die Ausgabenbremse zu treten und wieder mehr Schulden zu tilgen. In dem Jahresbericht, den Rechnungshofpräsidentin Kirsten Butzke am Montag in Rudolstadt vorlegte, ist von einer fragilen wirtschaftlichen Entwicklung die Rede, auf die sich die Haushaltspolitik des Landes einstellen müsse.