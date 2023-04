Thüringens zurückgetretene Umweltministerin Anja Siegesmund soll nach der Empfehlung eines unabhängigen Gremiums eine Karenzzeit von 16 Monaten bis zur Aufnahme eines Jobs in der Wirtschaft einhalten. Die Wartezeit, die nach dem Thüringer Ministergesetz möglich ist, würde mit dem Rücktritt der Grünen-Politikerin aus persönlichen Gründen Ende Januar 2023 beginnen, hieß es am Donnerstag in Regierungs- und Landtagskreisen in Erfurt. Bestätigt wurde die Empfehlung von 16 Monaten, über die zuerst MDR Thüringen berichtete.