Regierung Ramelow will mit wirren Posts auf Stalking aufmerksam machen

Reichsflugscheibe, mRNA und Hohlerde: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat mit wirr wirkenden Posts bei X für kontroverse Reaktionen gesorgt. Der Linke-Politiker schrieb am Montag "Achtung liebe Patrioten heute Abend sprühen unsere Flugzeuge nicht, aber die Thüringer Reichsflugscheibe kommt zum Einsatz und hat was für Euch mitgebracht: mRNA. Dann braucht ihr nicht mehr impfen (...)". Dazu postete er ein Flugzeug-Emoji und zahlreiche Spritzen. Eine Reichsflugscheibe ist ein fiktives Flugobjekt, das unter anderem in Verschwörungserzählungen eine Rolle spielt.

Am Dienstag schrieb Ramelow noch weitere ähnlich wirr wirkende Posts bei X. Etwa: "Liebe Patrioten, leider heute auch keine gute Nachricht. Durch den Regen kann unsere Reichsflugscheibe heute wieder nicht sprühen. Dann fliegen wir mal eine Runde nach Hohlerde." Bis zum späten Dienstagnachmittag gab es unter seinen Posts mehr als 1000 Kommentare. Mehr als 1600 Nutzer reagierten mit einem Herz, andere hielten die Beiträge für "unterirdisch".

Der "Bild"-Zeitung, die über Ramelows Posts bei X schrieb, sagt der 67-Jährige: "Ich habe mit einer Satire auf seit Wochen anhaltendes Stalking auf X reagiert. Ich wollte auf ein Problem aufmerksam machen, das nicht nur mich betrifft, sondern viele andere auch." Wer nicht stabil sei, könne an so einem Stalking zerbrechen. Seine Seele hingegen erreiche das nicht, so Ramelow.

