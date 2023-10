Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will Thüringen in den Niederlanden bekannter machen. Er reiste am Mittwoch nach Angaben der Staatskanzlei für drei Tage nach Den Haag. Anlass sei ein Empfang des deutschen Botschafters, bei dem sich Thüringen vorstelle - vor allem mit seinen Unesco-Welterbestätten. Dazu würden etwa 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft der Niederlande erwartet.