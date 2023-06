Nach einem Wohnhausbrand in Ponitz im Landkreis Altenburger Land ist eine Frau mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr rettete die 52-Jährige am Montagabend, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte bei dem Haus ankamen, stand die Wohnung der Frau bereits im Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.