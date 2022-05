Bei der diesjährigen DRK-Landesmeisterschaft haben die Rettungsschwimmer aus Arnstadt abgeräumt. Sie waren sowohl bei der Damen-, der Männer- als auch der gemischten Mannschaft am erfolgreichsten, wie die DRK-Wasserwacht am Sonntag mitteilte. Nach einer zweijährigen coronabedingten Wettkampfpause waren an diesem Wochenende in Ilmenau den Angaben zufolge sieben Thüringer Mannschaften mit 47 Teilnehmern wieder am Start.

Bei der diesjährigen DRK-Landesmeisterschaft haben die Rettungsschwimmer aus Arnstadt abgeräumt. Sie waren sowohl bei der Damen-, der Männer- als auch der gemischten Mannschaft am erfolgreichsten, wie die DRK-Wasserwacht am Sonntag mitteilte. Nach einer zweijährigen coronabedingten Wettkampfpause waren an diesem Wochenende in Ilmenau den Angaben zufolge sieben Thüringer Mannschaften mit 47 Teilnehmern wieder am Start.

Sie mussten in verschiedenen Disziplinen in der Ilmenauer Schwimmhalle auf Zeit unter anderem mit Flossen, tauchend oder bekleidet Übungen absolvieren. Hinzu kamen zehn Stationen in der Stadt, an denen realitätsnah Unfallsituationen gemeistert werden mussten.

Thüringen und Sachsen richten bereits seit Jahren die Landesmeisterschaften im Wechsel aus - gewertet wird aber getrennt. Den nächsten Wettkampf wird es 2023 voraussichtlich in Leipzig geben. In Thüringen betreuen laut der Wasserwacht rund 1300 DRK-Rettungsschwimmer ehrenamtlich 35 Rettungsstationen an Badegewässern und in Schwimmbädern.