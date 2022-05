Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Thüringen am Mittwochmorgen bei 108,4 gelegen. Am Vortag wurde der Wert noch mit 125,8 ausgewiesen. Damit ist Thüringen weiterhin das Bundesland mit der geringsten Inzidenz. Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 281,8.