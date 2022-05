Das Theater Rudolstadt wird im kommenden Jahr den Roman «Herscht 07769» des ungarischen Autors László Krasznahorkai auf die Bühne bringen. «Dieser bedeutende Gegenwartsroman ist in einem Satz geschrieben. Es ist eine Riesenherausforderung für uns, daraus eine Theaterfassung zu machen», sagte Chefdramaturg Michael Kliefert am Dienstag in Rudolstadt. Ebenso sei es eine große Ehre, dass die Uraufführung in Rudolstadt stattfinde.