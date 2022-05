Beim Brand zweier Einfamilienhäuser in Ruhla (Wartburgkreis) ist ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache sei in der Nacht zu Freitag zunächst ein Holzschuppen in Brand geraten, von dem das Feuer dann auf die beiden Wohnhäuser übergriff, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Eine 75-Jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die restlichen Bewohner wurden zwischenzeitlich anderweitig untergebracht.