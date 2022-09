In Damburg-Comburg (Saale-Holzland-Kreis) sind mehr als 80 tote Tauben auf einem Feld entdeckt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, werde gegen unbekannt wegen unsachgemäßer Entsorgung von Tierkadavern ermittelt. Drei der insgesamt 87 enthaupteten Tauben, die am Sonntag im Ortsteil Hirschroda gefunden worden waren, seien noch beringt gewesen. Der Besitzer der Tiere habe angegeben, dass die Tauben vor mehr als einem Jahr entflogen seien, als ein Habicht Jagd auf die Vögel gemacht habe.