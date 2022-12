Ein 20 Jahre alter Mann hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag beim Abbiegen mit seinem Auto überschlagen und leicht verletzt. Der Mann wollte in der Nacht zum Sonntag in einem Ortsteil von Dornburg-Camburg in einer Werkszufahrt einbiegen und verlor die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler vermuten, dass er zu schnell unterwegs war. Das Auto des Mannes blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde positiv auf Drogen getestet. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.