Mit waghalsigen Wendemanövern hat ein betrunkener Mann den Verkehr auf der Autobahn 9 in Thüringen gefährdet, weil er sein Handy und seine Brieftasche bei einer Toilettenpause vergessen hatte. Wie die Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte, wendete der 58-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag nachmittags in Schleifreisen auf der dreispurigen A9. Er war danach als Geisterfahrer unterwegs, um zurück zur Raststätte Hermsdorfer Kreuz zu fahren, wo er seine Habseligkeiten liegenlassen hatte.

Andere Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation jedoch rechtzeitig, stoppten ihre Fahrzeuge und zwangen den Mann so zum Halten. Der 58-Jährige wendete laut Polizei erneut und setzte seine Fahrt dann in Richtung Berlin fort. Nachdem er an der Betriebsausfahrt einer Autobahnmeisterei von der Autobahn abgefahren war, konnten mehrere Streifenwagen den Mann schließlich stoppen. Ein Test ergab bei ihm einen Alkoholwert von 2,5 Promille.