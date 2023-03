Bei einem Auffahrunfall am Ende eines Staus auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 63-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Leipzig hatte kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz (Saale-Holzland-Kreis) einen Stau an einer Baustelle übersehen und ist auf einen Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte.