Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall einen Abhang zehn Meter in die Tiefe gerutscht und schwer verletzt worden. Der Mann kam am Samstag zwischen Albersdorf und Ruttersdorf-Lotschen (Saale-Holzland-Kreis) in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Schutzplanke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer rutschte bei dem Unfall unter der Planke hindurch und stürzte so einen Abhang entlang zehn Meter in die Tiefe. Die Straße wurde von der Polizei zwischenzeitlich gesperrt. Die Beamten hatten den Unfall während einer Streifenfahrt bemerkt.