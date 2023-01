Nach dem Angriff auf einen Mann in dessen Wohnung haben flüchtende Täter in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis mehrfach geschossen. Die beiden 18 und 20 Jahre alten mutmaßlichen Täter konnten nach Polizeiangaben von Sonntag ermittelt werden. Sie hätten versucht, sich in der Wohnung des 20-Jährigen vor der Polizei zu verstecken. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien eine Schreckschusswaffe, für die keine Erlaubnis vorlag, sowie Drogen gefunden worden. Gegen beide werde wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt.