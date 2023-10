Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A9 im Saale-Holzland-Kreis ist eine Autofahrerin gestorben. Die A9 war daraufhin in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig für 5 Stunden voll gesperrt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Am Morgen wurde die Autobahn wieder freigegeben.