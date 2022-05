Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Lehesten (Saale-Holzland-Kreis) ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Mann am Donnerstagabend aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Er landete mit seinem Fahrzeug im Straßengraben. Beim Sturz verletzte der 23-Jährige sich so schwer, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang des Unfalls.