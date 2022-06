Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 ist im Saale-Holzland-Kreis ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Biker sei am Freitag in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs gewesen und in Höhe der Gemeinde Bucha mit einem Pkw zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber war den Angaben zufolge im Einsatz. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Frankfurt zunächst voll gesperrt, zudem wurde der Tunnel Lodeburg bei Jena wegen des Staus geschlossen.