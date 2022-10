Nach einem Lkw-Brand ist die Bundesstraße 90 bei Gefell (Saale-Orla-Kreis) für mehrere Stunden gesperrt worden. Das Feuer brach vermutlich auf Grund eines technischen Defekts an der Zugmaschine aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer habe den Lkw unverletzt verlassen können. Das Feuer habe allerdings auf den Sattelauflieger und die darin befindliche Ladung übergegriffen. Somit standen massig Hackschnitzel in Flammen. Die Schadenshöhe wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der dreistündigen Löscharbeiten blieb die Bundesstraße voll gesperrt.