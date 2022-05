In Rosendorf (Saale-Orla-Kreis) ist am Sonntag die Leiche eines Mannes aus dem Dorfteich gezogen worden. Bei dem Toten handele es sich um einen 63-Jährigen aus dem Ort, teilte das Lagezentrum mit. Eine Straftat könne ausgeschlossen werden. Ein Dorfbewohner hatte den leblosen Körper am Morgen entdeckt und den Notruf gewählt. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.