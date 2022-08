Der in der vergangenen Woche in der Nähe von Großkochberg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bei einem Jagdunfall schwer verletzte Jäger ist tot. Der Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die Ermittlungen liefen weiter, hieß es. Meldungen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), wonach der Jäger durch einen Querschläger am Kopf getroffen worden sei, bestätigte eine Polizeisprecherin nicht.