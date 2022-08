Ein 53-jähriger Mann ist in Gräfenthal (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) mit einem Gleitschirmflieger abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann geriet am Samstagnachmittag beim Landeanflug in eine Baumgruppe und stürzte acht Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Daraufhin wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird nach Polizeiangaben noch ermittelt.