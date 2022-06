Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind drei Insassen eines Autos verletzt worden, zwei davon schwer. Der Wagen kam am Mittwoch zwischen Allendorf und Unterköditz aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitplanke, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Bach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei wurden die 38 Jahre alte Fahrerin des Autos sowie eine 32-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Auch ein 38 Jahre alter Beifahrer trug Verletzungen davon.