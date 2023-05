Einbrecher haben eine Wohnung in Blankenhain (Weimarer Land) überflutet, indem sie ein Ventil aufgedreht haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag in die leerstehende Wohnung ein und öffneten ein Eckventil in der Küche, aus dem Wasser ausströmte. Die unbekannten Täter drehten das Ventil nicht mehr zu. Es entstand in mehreren Wohnungen ein Wasserschaden. Insgesamt liegt der Sachschaden bei rund 50.000 Euro.