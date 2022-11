Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Ilfeld (Landkreis Nordsachsen) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die beiden Bewohner im Alter von 65 und 75 Jahren hätten das Gebäude noch verlassen könnten, teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Freitag mit. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, der Schaden betrage etwa 50.000 Euro. Zeugen hätten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagnachmittag alarmiert. Die Einsatzkräfte seien bis in die frühen Morgenstunden am Freitag mit der Brandbekämpfung beschäftigt gewesen. Die Brandursache sei noch unklar.