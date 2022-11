Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) will für die energetische Sanierung von Gebäuden mehr Geld im Haushalt. Pro Jahr würden zusätzlich rund 100 Millionen Euro benötigt, um den landeseigenen Gebäudebestand im Freistaat bis 2045 komplett energetisch zu sanieren und Förderanreize für die Immobilienwirtschaft zu setzen, sagte die Ministerin am Freitag auf dem Thüringer Bautag in Erfurt.