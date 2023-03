Ein Mann ist nach einem Kellerbrand in Zella-Mehlis mit schweren Verletzungen gestorben. Der 69 Jahre alte Hausbewohner war am Dienstagnachmittag zunächst von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gerettet worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er erlag jedoch noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Das Feuer war im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und löschte den Brand.