Bei einem Verkehrsunfall in Meiningen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 3 Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Der Junge sei beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der 3-Jährige schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr.